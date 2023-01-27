ВОЙНА В Украине США визначились з типом літака, який нададуть українським Повітряним Силам, — речник Юрій Ігнат

2023-01-27 22:12

Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії.

"Авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно порушує вище військове керівництво України, керівництво Міністерства оборони. Цю тему постійно обговорюють наші представники в різних міжнародних колах", - повідомляє речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, наші військові льотчики їздили у Сполучені Штати, виділялись кошти на навчання наших пілотів. Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки.