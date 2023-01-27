ВОЙНА В Украине США визначились з типом літака, який нададуть українським Повітряним Силам, — речник Юрій Ігнат

2023-01-27 22:12

Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії.

"Авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно порушує вище військове керівництво України, керівництво Міністерства оборони. Цю тему постійно обговорюють наші представники в різних міжнародних колах", - повідомляє речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, наші військові льотчики їздили у Сполучені Штати, виділялись кошти на навчання наших пілотів. Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото БМП Bradley, которые США будут поставлять ВСУ, считаются убийцами танков

2023-01-11 15:38

На этой неделе США предоставит Украине новый пакет военной помощи

2022-09-14 15:38

Новость о том, что художник Иван Марчук уезжает из Украины оказалась фейком

2021-02-01 10:14

фото Патрулировать Азовское море будут новейшие американские катера типа Mark VI

2020-07-06 14:17

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

США визначились з типом літака, який нададуть українським Повітряним Силам, — речник Юрій Ігнат

2023-01-27 22:12

Сколько Украине нужно танков, чтобы закончить войну за несколько месяцев - у Зеленского назвали точные цифры

2023-01-27 21:36

Варшава сможет поставить тяжелые танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель

2023-01-27 20:34

Ворог перекидає військових до білорусі в залізничних цистернах

2023-01-27 19:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

США визначились з типом літака, який нададуть українським Повітряним Силам, — речник Юрій Ігнат 2023-01-27 22:12
Сколько Украине нужно танков, чтобы закончить войну за несколько месяцев - у Зеленского назвали точные цифры 2023-01-27 21:36
Варшава сможет поставить тяжелые танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель 2023-01-27 20:34
Ворог перекидає військових до білорусі в залізничних цистернах 2023-01-27 19:31