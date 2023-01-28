ВОЙНА В Украине Сколько танков получит Украина от западных партнеров: ответ посла

2023-01-28 12:00

 

Западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках военной помощи из-за российского вторжения.

Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Нам нужна эта помощь как можно скорее", - заявил он.

Омельченко добавил, что сроки поставки зависят от типа танка и страны-производителя,

"Если ждать до августа или сентября, будет слишком поздно", - подчеркнул посол.

Напомним, Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Кроме того, Германия решила предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам соответствующие поставки.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украина обязательно освободит свои территории, но для контрнаступательных операций нашим военным нужно получить не менее 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

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