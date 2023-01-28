ВОЙНА В Украине Италия и Франция закупят Украине 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T

2023-01-28 14:00

 

Италия и Франция договорились закупить 700 зенитных ракет для комплекса противовоздушной обороны SAMP-T, который готовятся передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание l'Opinion.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в пятницу, 27 января, посетил Рим, где встретился с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. По данным издания, главы Минобороны обсудили передачу Украине ЗРК SAMP-T, известный как Mamba.

Министры также договорились закупить для Украины 700 зенитных ракет Aster-30 на сумму около 2 млрд евро.

Французский министр подтвердил визит в Рим, а также то, что среди тем переговоров была Украина.

"Сегодня в Риме мы согласовали совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать наши совместные производственные мощности, в том числе в сфере противовоздушной обороны", - написал Себастьян Лекорню в своем Twitter.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Франция и Италия близились к завершению соглашения о передаче Украине системы ПВО ЗРК SAMP-T.

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