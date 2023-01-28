Мир Украинцам предлагают работу в ЕС: в каких странах и сколько платят

2023-01-28 17:00

 

Украинцам в ЕС предлагают работу с зарплатой от 34 тыс. до 72,2 тыс. грн в месяц без особых навыков. При этом количество вакансий значительно сократилось.

Об этом рассказали аналитики EWL. Больше всего вакансий традиционно в Польше.

Польша. Работу украинцам предлагают в логистике, автомобильной отрасли. Традиционно достаточное количество предложений в пищевой промышленности. С 1 января минимальную зарплату повысили до 3490 злотых брутто (29,7 тыс. грн. При этом в среднем можно рассчитывать на 34-37 тыс. грн.

Румыния. Украинцам предлагают бесплатной питание, проживание и зарплату примерно в 22 тыс. грн. Предложения есть в автомобильной отрасли.

Чехия. Работу предлагают на складах, берут работников на сбор кондиционеров, вентиляторов для автомобилей. В месяц можно заработать – 25-28 тыс. крон нетто (42,1-47,2 тыс. грн).

В Нидерландах граждан Украины трудоустраивают на предприятиях с производства мясной продукции и логистических складах с зарплатой 1800 евро в месяц брутто (72,2 тыс. грн.). Это также работа, которая не нуждается в специальных навыков или знания языка.

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