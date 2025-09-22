Політика Вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, країна екстрено скликає Раду Безпеки

2025-09-22 08:23

Рада Безпеки ООН у понеділок 22 вересня збереться на позачергове засідання через порушення повітряного кордону Естонії винищувачами росії минулої п'ятниці. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Естонії, передає ERR.

Це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна офіційно просить про скликання екстреного засідання Ради Безпеки.

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, 19 вересня три озброєні російські винищувачі на 12 хвилин увійшли в повітряний простір Естонії, порушивши тим самим територіальну цілісність нашої країни і принцип Статуту ООН, який забороняє погрозу або застосування сили.

"Таким зухвалим порушенням нашого повітряного простору Росія підриває принципи, що мають ключове значення для безпеки всіх членів ООН, і тому важливо, щоб такі порушення з боку постійного члена Ради Безпеки були обговорені саме у цьому органі", - заявив міністр.