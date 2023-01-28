ВОЙНА В Украине Оккупанты пытаются прорваться в Угледар: 300 обстрелов и десятки штурмов - Череватый

2023-01-28 18:00


За последние сутки оккупанты нанесли почти 300 ударов различными системами залпового огня и артиллерией в направлении Угледара, провели 34 штурма, однако их действия успеха не имели.

Об этом сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, россияне уже несколько месяцев подряд делают попытки прорвать там нашу оборону.

"Сейчас они также там концентрируют силы, концентрируют такие агрессивные мощные удары по нашей обороне. За эти сутки они 299 ударов различными системами залпового огня, артиллерией нанесли в этом направлении, провели 34 штурма. Но их все действия не увенчались успехом, они несли потери, в частности, 108 человек были убиты, 136 оккупантов были ранены", - сказал он.

По словам Череватого, российские захватчики хотят, прорвав оборону ВСУ, двигаться дальше в район Покровска и Доброполья.

"И цель их на этом направлении и на направлении Бахмута – захватить украинскую Донетчину и подать как определенную цель так называемой "специальной военной операции", якобы освобождения народа "ЛНР" и "ДНР". Этих сроков у них уже было поставлено очень много, однако ни один из тех терминов не увенчался успехом, они всегда терпели поражение", - подчеркнул спикер.

Ситуация на Бахмутском направлении

За минувшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Угледара и еще 10 населенных пунктов на Донбассе.

По словам президента Владимира Зеленского, ситуация на фронте под Бахмутом и Угледаром Донецкой области остается чрезвычайно острой.

subscriber subscriber

Еще по теме

ISW: рф "пугает" наступлением на Угледар, чтобы отвлечь от неудач в Бахмуте

2023-01-25 16:30

690 оккупантов, 2 самолета, 4 вертолета: Генштаб назвал потери роССийских войск

2023-01-24 17:00

Оккупанты разворачивают дополнительные места в больницах Луганщины, ранеными заняты даже коридоры – ОВА

2023-01-12 19:00

роССии еще далеко до захвата Бахмута, нехватка боеприпасов препятствует оккупантам идти в наступление – ISW

2023-01-12 18:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Польша готовит "танковую коалицию" для Украины

2023-01-28 20:00

Британия может передать Украине истребители, но при одном условии - The Telegraph

2023-01-28 19:00

Оккупанты пытаются прорваться в Угледар: 300 обстрелов и десятки штурмов - Череватый

2023-01-28 18:00

В США готовят сюрприз на годовщину войны в Украине

2023-01-28 16:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Польша готовит "танковую коалицию" для Украины 2023-01-28 20:00
Британия может передать Украине истребители, но при одном условии - The Telegraph 2023-01-28 19:00
Оккупанты пытаются прорваться в Угледар: 300 обстрелов и десятки штурмов - Череватый 2023-01-28 18:00
В США готовят сюрприз на годовщину войны в Украине 2023-01-28 16:00