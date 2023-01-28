ВОЙНА В Украине Оккупанты пытаются прорваться в Угледар: 300 обстрелов и десятки штурмов - Череватый

2023-01-28 18:00



За последние сутки оккупанты нанесли почти 300 ударов различными системами залпового огня и артиллерией в направлении Угледара, провели 34 штурма, однако их действия успеха не имели.

Об этом сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, россияне уже несколько месяцев подряд делают попытки прорвать там нашу оборону.

"Сейчас они также там концентрируют силы, концентрируют такие агрессивные мощные удары по нашей обороне. За эти сутки они 299 ударов различными системами залпового огня, артиллерией нанесли в этом направлении, провели 34 штурма. Но их все действия не увенчались успехом, они несли потери, в частности, 108 человек были убиты, 136 оккупантов были ранены", - сказал он.

По словам Череватого, российские захватчики хотят, прорвав оборону ВСУ, двигаться дальше в район Покровска и Доброполья.

"И цель их на этом направлении и на направлении Бахмута – захватить украинскую Донетчину и подать как определенную цель так называемой "специальной военной операции", якобы освобождения народа "ЛНР" и "ДНР". Этих сроков у них уже было поставлено очень много, однако ни один из тех терминов не увенчался успехом, они всегда терпели поражение", - подчеркнул спикер.

Ситуация на Бахмутском направлении

За минувшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Угледара и еще 10 населенных пунктов на Донбассе.

По словам президента Владимира Зеленского, ситуация на фронте под Бахмутом и Угледаром Донецкой области остается чрезвычайно острой.