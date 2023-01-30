ВОЙНА В Украине Из-за дефицита электроэнергии в Украине сегодня действуют графики плановых отключений - график по регионам

2023-01-30 08:26

В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Прошлая атака рашистов нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Об этом ообщает Укрэнерго.

Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

По техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился. Поэтому ко всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток.

В Укрэнерго напоминают, что каждое облэнерго (перечень см тут ) в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита.

Также продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения. Продолжается восстановление плановой схемы питания региона.

"Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - говорится в сообщении.