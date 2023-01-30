ВОЙНА В Украине Маловероятно, что руССкие оккупанты добьются решающего оперативного успеха - Институт изучения войны

2023-01-30 11:33

Эрефия может провести несколько этапов наступательных операций, кульминацией которых может стать захват Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, эти этапы, скорее всего, займут от шести до 12 месяцев, однако маловероятно, что оккупанты смогут добиться ьтакого успеха.

Как пишут аналитики, роССийские силы пытаются помешать Украине вернуть себе инициативу, возможно, в преддверии запланированного решающего наступления на Донбассе.

"Начальник российского генерального штаба герасимов заявил, что российские силы сосредоточили большую часть своих усилий на захвате Донецкой области, что, вероятно, повлечет за собой захват российскими войсками ключевых позиций в западной части Луганской области и северо-востоке Донецкой области, чтобы выйти к административным границам областей", - предполагают аналитики.

Они же указывают, что россияне возобновили наземные атаки в районе Угледара и проводят небольшие атаки в Запорожской области и вокруг Донецка.

"российские войска проводят крупномасштабную наступательную операцию на Бахмутском фронте в качестве основного направления своих текущих усилий и оборонительную операцию на линии Сватово-Кременная", - сказано в отчете.

По мнению экспертов, локализованные атаки на Угледар и населенные пункты в Донецкой и Запорожской областях, вероятно, направлены на то, чтобы рассредоточить украинские войска и создать условия для решающего наступления России в западной части Луганской области.

В то же время, в ISW отмечают, что российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для проведения более чем одной крупной наступательной операции.

"Однако российское военное руководство может снова планировать наступательную операцию, основываясь на ошибочных предположениях о возможностях российских вооруженных сил. Военные неудачи России в Киевской, Харьковской и Херсонской областях демонстрируют, что российское военное руководство переоценивает собственные возможности российских вооруженных сил", - подчеркивают аналитики.

Они же предполагают, что усилия россиян могут замедлить контрнаступление украинцев. Однако оборонная мощь Украины продолжит расти, так как она получит растущую выгоду от поставок западных танков, которые были обещаны.

"Таким образом, маловероятно, что оккупанты добьются решающего оперативного успеха в своих текущих и, вероятно, предстоящих наступательных операциях, хотя они, вероятно, добьются значительных тактических и, возможно, даже оперативных успехов", - сказано в документе.