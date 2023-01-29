ВОЙНА В Украине Запад осознал, что войну на истощение выиграет Россия, и поменял стратегию – WSJ

2023-01-29 14:00



Резкое наращивание западной военной помощи Украине вызвано сменой взглядов на конфликт в Украине.

Решение Запада о резком наращивании военной помощи Украине вызвано опасениями, что в затянувшейся войне Украина теряет окно возможностей для победы над Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Западные чиновники, с которыми пообщались журналисты, высказывают озабоченность, что в войне на истощение у России больше возможностей победить. Поэтому Украине нужно мощное западное оружие, чтобы продолжить наступательные действия, ранее имевшие успех под Киевом, Харьковом и Херсоном.

По мнению журналистов, в прошлом году на Западе доминировало мнение, что затягивание войны играет на руку Украине, однако сейчас это мнение теряет популярность. Теперь Запад опасается, что в войне на истощение Россия одержит неизбежную победу.

Именно этим объясняется заметное увеличение западной помощи Украине. Кроме того, по этим же причинам США решили увеличить масштабы военной подготовки украинских солдат. Как пишет The New York Times, американцы хотят обучить как можно больше украинских солдат тактике современного общевойскового боя.

Расширенная программа обучения позволит изменить динамику на полях сражений в Украине, где наметился стратегический тупик, и даст украинским военным необходимые навыки по более эффективному использованию западного оружия.

Перевооружение украинской армии – последние новости

Сегодня стало известно, что украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения на Challenger 2. Ранее Британия пообещала передать ВСУ 14 таких танков.

По словам спикера Воздушных сил, Украине для защиты нужно заменить весь свой парк советских самолетов на американские истребители F-16 и создать из них по меньшей мере пять воздушных бригад.

Италия и Франция закупят крупную партию ракет к ЗРК SAMP/T, который передадут Украине. Система SAMP/T способна сбивать самые сложные цели, в том числе маневрирующие сверхзвуковые ракеты.