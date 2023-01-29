ВОЙНА В Украине В Воздушных силах сообщили, сколько истребителей F-16 нужно Украине

2023-01-29 15:00



В ПС ВСУ предполагают, что предоставление Украине самолетов F-16 может начинаться с нескольких эскадрилий.

Украине для защиты нужно заменить весь свой парк советских самолетов на американские истребители F-16 и создать из них по меньшей мере пять воздушных бригад.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного марафона. Он напомнил, что о предоставлении Украине самолетов речь идет с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, которые уже морально и физически устарели, которые воюют сегодня на пределе своих возможностей благодаря нашим пилотам, людям. Но мы нуждаемся именно в самолете западного производства. О самолете F-16 и о других типах самолетов речь идет с первых дней российского вторжения", - сказал он.

По его словам, в Воздушных силах не ожидают, что Украина сразу же получит то количество самолетов, которые бы помогли полностью закрыть вопрос защиты государства.

"Сразу нам никто не даст пять бригад, которых было бы достаточно в будущем для защиты страны. Понятно, что начинать мы будем так, как с системами IRIS-T или NASAMS, когда одна-две батереи предоставляются, а потом наращивается. Так, предоставление Украине самолетов F - 16 может начинаться с нескольких эскадрилий, но при условии, если будет принято окончательное решение об этом типе самолета и о предоставлении этого типа истребителя", - сказал он.

Истребители для Украины - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников встречи в формате "Рамштайн" не терять времени и предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты. Сенаторы Линдси Грэм (республиканец), Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус (демократы), также призвали США и союзников усилить поддержку Украины, предоставив истребители.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстр заявил, что в его стране готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16. Однако для этого Киев должен направить запрос на передачу упомянутой техники. Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер сказал, что ожидает широкой поддержки в США возможного решения Нидерландов передать Украине истребители F-16.

24 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что европейские партнеры начали работать над поставкой Украине истребителей F-16 Ранее сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи F-16.

27 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что истребители F-16 вскоре появятся в Украине. Кроме этого, в Воздушных силах ВСУ утвердили списки летчиков для обучения на самолетах F-16.

Советник президента США по безопасности Джон Файнер заявил, что администрация Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16. В Вашингтоне не исключают поставки "каких-либо конкретных систем вооружений Украине".