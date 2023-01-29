ВОЙНА В Украине В Украине начали выдавать повестки нового образца: что нужно знать

2023-01-29 19:00

В соответствии с принятыми правилами военного учета, в Украине начали выдавать повестки нового образца. От предыдущих они отличаются несколькими пунктами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игоря Гусева в сюжете "Тернопіль 1".

По словам Гусева, первое отличие состоит в названии. Теперь вместо военных комиссариатов - территориальные центры.

Во-вторых, количество документов, которые необходимо принести в центр комплектования для уточнения своих данных, увеличилось. К паспорту, военному билету и прописному добавили идентификационный номер.

Также в одном из пунктов добавили упоминание о законодательной ответственности, если военнообязанный не явится в пункт без уважительной причины.

"В прошлой формулировке было четко указано, что если человек не прибудет, то будет подлежать административному наказанию. Это юридически неправильно, потому что есть разные обстоятельства. Бывают определенные причины, в том числе и определенные законодательством по которым человек может не прибыть в территориальный центр. А сейчас уже четко детализировали, что если лицо не явилось без уважительных причин, то тогда уже его ждет ответственность согласно требованиям действующего законодательства", - пояснил Гусев.

В то же время повестки на отправку в военные центры остались без изменений.