ВОЙНА В Украине В Украине начали выдавать повестки нового образца: что нужно знать

2023-01-29 19:00

 

В соответствии с принятыми правилами военного учета, в Украине начали выдавать повестки нового образца. От предыдущих они отличаются несколькими пунктами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игоря Гусева в сюжете "Тернопіль 1".

По словам Гусева, первое отличие состоит в названии. Теперь вместо военных комиссариатов - территориальные центры.

Во-вторых, количество документов, которые необходимо принести в центр комплектования для уточнения своих данных, увеличилось. К паспорту, военному билету и прописному добавили идентификационный номер.

Также в одном из пунктов добавили упоминание о законодательной ответственности, если военнообязанный не явится в пункт без уважительной причины.

"В прошлой формулировке было четко указано, что если человек не прибудет, то будет подлежать административному наказанию. Это юридически неправильно, потому что есть разные обстоятельства. Бывают определенные причины, в том числе и определенные законодательством по которым человек может не прибыть в территориальный центр. А сейчас уже четко детализировали, что если лицо не явилось без уважительных причин, то тогда уже его ждет ответственность согласно требованиям действующего законодательства", - пояснил Гусев.

В то же время повестки на отправку в военные центры остались без изменений.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Воздушных силах сообщили, сколько истребителей F-16 нужно Украине

2023-01-29 15:00

Военные чиновники США подталкивают Пентагон к передаче Украине истребителей F-16 – Politico

2023-01-29 09:00

Британия может передать Украине истребители, но при одном условии - The Telegraph

2023-01-28 19:00

Италия и Франция закупят Украине 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T

2023-01-28 14:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Помогали оккупантам: Украина ввела санкции против 185 компаний

2023-01-29 20:00

В Украине начали выдавать повестки нового образца: что нужно знать

2023-01-29 19:00

Резников о боях на востоке Украины: ситуация сложная, но контролируемая

2023-01-29 18:00

роССийские войска заменяют "вагнеровцев", чтобы усилить наступление на Бахмут – ISW

2023-01-29 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Помогали оккупантам: Украина ввела санкции против 185 компаний 2023-01-29 20:00
В Украине начали выдавать повестки нового образца: что нужно знать 2023-01-29 19:00
Резников о боях на востоке Украины: ситуация сложная, но контролируемая 2023-01-29 18:00
роССийские войска заменяют "вагнеровцев", чтобы усилить наступление на Бахмут – ISW 2023-01-29 17:00