Мир Пентагон опровергает причастность: в США ответили, кто может стоять за ударами по Ирану

2023-01-30 16:00



Скорее всего, за ночной атакой на Иран стоят израильские силы, цитирует Reuters официального представителя США.

Reuters отмечает, что Израиль уже давно заявляет о готовности нанести удар по иранским целям, если дипломатия не сможет обуздать ядерную или ракетную программу Тегерана, но придерживается политики воздержания от комментариев по конкретным инцидентам.

И в этот раз представитель израильских военных отказался от комментариев.

В свою очередь, представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что ВС США не участвовали в ударах по Ирану.

Один официальный представитель США на условиях анонимности сообщил агентству, что, похоже, в этом замешан Израиль. Несколько других официальных лиц США отказались от комментариев, заявив, что Вашингтон в ударах не участвовал.

Удары по Ирану – что известно

В ночь на 29 января на ряде военных объектов Ирана прогремели взрывы, в том числе военный склад в центральной провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов.

Также сообщалось, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

Атака произошла на фоне напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной деятельности Тегерана и его поставок оружия, в том числе дальнобойных "беспилотников-камикадзе", для войны России против Украины, а также нескольких месяцев антиправительственных демонстраций.

Данных о нанесенном ущербе в Тегеране не раскрывают. Однако уже известно, что завод по производству дронов, которыми Россия терроризует Украину, не пострадал.

СМИ начали распространять слухи о причастности США и Израиля, потом – "еще одной страны", к удару по иранским военным мощностям.