ВОЙНА В Украине Зеленский после заседания Ставки: 2023 обязательно будет годом нашей победы

2023-01-30 17:30

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего и выразил уверенность в победе Украины в войне в 2023 году.

Источник: сайт президента, Зеленский в Telegram

Детали: Во время заседания были заслушаны доклады командующих войсками по оперативной обстановке на фронте, в частности на Донецком направлении и на юге. Также была рассмотрена информация от разведки о вероятных действиях врага на ближайший период.

Участники заседания обсудили обеспечение ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.

А еще уделили внимание производству, поставке и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для нужд сил обороны Украины.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели вопросы совершенствования системы индивидуальной и коллективной подготовки личного состава подразделений.

"2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!", - отметил Зеленский.