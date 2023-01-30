ВОЙНА В Украине Зеленский после заседания Ставки: 2023 обязательно будет годом нашей победы

2023-01-30 17:30

 

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего и выразил уверенность в победе Украины в войне в 2023 году.

Источник: сайт президента, Зеленский в Telegram

Детали: Во время заседания были заслушаны доклады командующих войсками по оперативной обстановке на фронте, в частности на Донецком направлении и на юге. Также была рассмотрена информация от разведки о вероятных действиях врага на ближайший период.

Участники заседания обсудили обеспечение ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.

А еще уделили внимание производству, поставке и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для нужд сил обороны Украины.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели вопросы совершенствования системы индивидуальной и коллективной подготовки личного состава подразделений.

"2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!", - отметил Зеленский.

subscriber subscriber

Еще по теме

Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post

2023-01-30 19:00

"Газпром" будет транспортировать 24,3 млн. кубометров газа в Европу через Украину

2023-01-29 21:00

После очередного ракетного обстрела Зеленский назвал ATACMS жизненно необходимыми

2023-01-29 12:00

путин - никто, переговоров не будет: Зеленский прошелся по главе рф

2023-01-26 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

2023-01-30 20:30

Украинская разведка получит 105 немецких беспилотников Vector

2023-01-30 20:00

Шольц озвучил свои опасения в связи с предоставлением Украине истребителей

2023-01-30 19:30

Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post

2023-01-30 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину 2023-01-30 20:30
Украинская разведка получит 105 немецких беспилотников Vector 2023-01-30 20:00
Шольц озвучил свои опасения в связи с предоставлением Украине истребителей 2023-01-30 19:30
Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post 2023-01-30 19:00