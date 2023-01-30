ВОЙНА В Украине Шольц озвучил свои опасения в связи с предоставлением Украине истребителей

2023-01-30 19:30

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее также высказался против предоставления Украине немецких истребителей.

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей пока даже не возникает.

Комментируя в интервью Tagesspiegel призывы украинской стороны, в частности бывшего посла Украины Андрея Мельника, к предоставлению истребителей, Шольц предостерег "вступления в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения".

"Если сразу после принятия решения в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", - подчеркнул канцлер Германии, имея в виду недавнее решение о поставках боевых танков в Киев.

Он подчеркнул, что решения о военной помощи Украине принимаются так, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО.

"Канцлер Германии, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО", - отметил Шольц, добавив, что "не допустит такой эскалации".

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее также высказался против предоставления Украине немецких истребителей. "Об этом не может быть и речи", - сказал он.

Между тем, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в соцсетях намекнул, что Украина может получить истребители F-16.