Мир США могут ударить по Северной Корее ядерным оружием, - Остин

2023-01-31 18:00

В случае агрессии КНДР Соединенные Штаты могут отреагировать применив ядерное оружие.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил во время визита в столицу Южной Кореи Сеул.

,"Соединенные Штаты твердо придерживаются своих расширенных обязательств по сдерживанию, которые включают в себя весь спектр оборонных возможностей, в том числе общие, ядерные и противоракетные средства обороны", - завил Ллойд на брифинге после встречи с главой Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом.

В прошлом году Северная Корея, обладающая ядерным оружием, в рамках учений запустила беспрецедентное количество ракет, включая межконтинентальные снаряды, способные достичь материковой части США.

Официальные лица США и Южной Кореи также предупредили, что Пхеньян может готовиться к первому с 2017 года испытанию ядерного устройства.

На фоне таких действий от некоторых политиков Южной Корее прозвучали призывы вернуть тактическое ядерное оружие США или южнокорейскую ядерную программу. Однако официальные лица Сеула отвергли такую ​​возможность.