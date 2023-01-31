Как нужно будет рассчитываться за коммунальные услуги со следующего месяца получающим помощь гражданам...
Основное, что ждет граждан, получающих жилищные субсидии со следующего месяца -- субсидию не будут начислять автоматически, граждане должны будут самостоятельно перечислять деньги за потребленные коммунальные услуги.
Об этом рассказала заместитель руководителя главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области Светлана Антонюк.
Каким образом будет происходить оплата
С 1 февраля отменяется возможность безналичной оплаты льгот за пользование жилищно-коммунальными услугами.
Деньги на жилищные субсидии будут поступать на счет получателя, если такой счет открыт в банке. Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Ощадбанк.
Чтобы получить деньги, нужно будет обратиться в Ощадбанк. После этого открыть личный счет в этом или другом банке – для дальнейшей возможности перечисления денег.
После этого получатель должен самостоятельно оплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг обычным путем.
Пенсионеры смогут и дальше получать субсидию через отделение Укрпочты в день выплаты пенсии.
"Граждане не пенсионного возраста тоже могут получать жилищную субсидию через отделение Укрпочты. Для этого им нужно туда обратиться",
– объяснила Светлана Антонюк.
Доставка этих денег домой, как было раньше, отменяется для всех, кроме пенсионеров.