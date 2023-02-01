ВОЙНА В Украине Украинские защитники уничтожили за сутки 920 оккупантов 2023-02-01 17:00 За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 920 оккупантов, 8 танков и 10 артиллерийских систем врага. Источник: данные Генштаба ВСУ Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 01 февраля 2023 ориентировочно составили: личного состава – около 128420 (+920) человек ликвидировано,

танков – 3209 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 6382 (+4) ед,

артиллерийских систем – 2207 (+10) ед,

РСЗО – 458 (+4) ед,

средства ПВО – 221 (+0) ед,

самолетов – 293 (+0) ед,

вертолетов – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5061 (+13) ед,

специальная техника – 200 (+0).

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