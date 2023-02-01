ВОЙНА В Украине США готовят пакет помощи Украине на более $2 млрд со снарядами дальностью до 150 км – Reuters

2023-02-01 18:30



Соединенные Штаты готовят военную помощь Украине на сумму более 2 миллиардов долларов, которая, как ожидается, впервые может включать ракеты большей дальности, а именно до 150 километров.

Источник: Reuters со ссылкой на американских чиновников

Детали: Издание отмечает, что о помощи будет объявлено в конце этой недели.

Ожидается, что новый пакет военной помощи будет включать еще вспомогательное оборудование для систем противовоздушной обороны Patriot, а также высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

Один из источников Reuters сообщил, что часть пакета на сумму 1,725 миллиарда долларов поступит из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать оружие из промышленности, а не из имеющихся запасов оружия в США.

Средства USAI будут направлены на закупку нового крылатого оружия - бомбы GLSDB с радиусом действия 94 мили (до 150 км).

"Большая дальность полета планерной бомбы GLSDB может позволить Украине поражать ценные военные объекты, которые ранее были недосягаемыми, и помочь ей продолжать контратаки, подрывая российскую оборону в глубине ее тыла", - пишет издание.

В то же время, отмечает Reuters, Соединенные Штаты отклонили запросы Киева на ракеты ATACMS радиусом действия 185 миль (до 297 км).

Что предшествовало: В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи Украине.

Предыстория:

Последний пакет военной помощи США Украине был выделен 25 января. В его рамках украинская сторона впервые получит 31 американский танк M1 Abrams, а также сопутствующее оборудование и технику для их обслуживания.

Всего согласно механизму Presidential Drawdown Authority США передали Украине тридцать пакетов военной помощи. Объем крупнейшего из них составил более трех миллиардов долларов.

Напомним: Пентагон рассматривал в ноябре прошлого года предложение компании Boeing о поставках Украине дешевых небольших высокоточных бомб, которые бы позволили Киеву наносить удары далеко в тылу российский войск на расстояние до 150 км.