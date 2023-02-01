Испания намерена передать Украине от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4. Речь идет только о первых поставках от страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El País.
"От четырех до шести Leopard 2A4. Именно столько танков Испания планирует поставить Украину", - пишет издание, ссылаясь на источники в правительстве.
При этом СМИ отмечают, что окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, которые в течение десятилетия хранятся в группе материально-технического обеспечения № 41 в Сарагосе.
Министерство обороны страны ведет переговоры с промышленностью по срочному восстановлению танков.
Напомним, 25 января Испания официально подтвердила намерение передать Украине танки Leopard.
Добавим, после чего глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что танки от Мадрида в Украину отправятся уже весной этого года.