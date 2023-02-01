ВОЙНА В Украине Новые поезда в Польшу. Как доехать в Варшаву и Перемышль по железной дороге в феврале

2023-02-01 21:00

"Укрзализныця" увеличивает количество маршрутов из Украины в Польшу. В феврале пассажирам будет удобнее добираться из Харькова в Перемышль и из Киева в Варшаву.

Какими поездами можно будет путешествовать в соседнюю страну, TRAVEL рассказал со ссылкой на страницу компании.

Новые поезда в Польшу из Харькова и Киева: график движения

Укралица с 19 февраля назначает новые поезда в Польшу, которые будут перевозить больше пассажиров.

Поезд №73/74 Харьков – Перемышль даст жителям Харькова сообщение с Польшей каждый день, потому что поезд №93/94 Харьков – Хелм, назначенный несколько месяцев назад, курсирует из Харькова по четным числам. График нового поезда по нечетным числам такой:

14:07 – из Харькова, прибытие в Киев – в 21:04, в Перемышль – прибытие в 11:13;

13:45 – из Перемышля (парные даты), прибытие в Харьков – 10:01.

На поезде №67/19 – 20/68 Киев – Варшава, Хелм можно будет доехать до Хелма в Польше, а там пересесть на другой польский поезд. Этот поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику:

18:14 – из Киева, прибытие в Хелм – в 4:55, в Варшаву поезд №67/68 будет прибывать в 10:12;

17:45 поезд №67/68 отправляется из Варшавы, из Хелма поезд №19/20 будет отправляться в 23:45. Прибытие в Киев – в 13:07.

Как объясняют в пресс-службе "Укрзализныци", с 19 февраля в Варшаву этим поездом смогут добираться не 180, а 436 пассажиров. Маршрут будет работать так:

Пассажир покупает в приложении УЗ билет №19/20 Киев-Хелм.

Пассажир покупает на intercity.pl билет Хелм-Варшава.

Пассажир садится в Киеве в привычный комфортный вагон купе/СВ – это не 3-ярусный год.

Эти вагоны едут к границе вместе с реками "узкого габарита", там отцепляются и едут самостоятельно на Хелм, пока 67/68 "переобуется" для евроколея 1435 года.

Пассажиры спокойно спят в вагонах на станции Хелм, пока доезжает 67/68 и его прицепляют к варшавскому интерсити.

Пассажиры пересаживаются в варшавский интерсити на том же перроне по заранее приобретенным билетам и прибывают в Варшаву.

Билеты на польские рейсы нужно покупать заранее онлайн на сайте польской железной дороги.

Купить билеты на поезда "Укрзализныци", можно в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Какие сейчас поезда между Украиной и Польшей

Из Украины в Польшу курсирует самое большое количество поездов по сравнению с другими странами.

Самый популярный поезд для пассажиров, путешествующих через Польшу в другие европейские страны, – ежедневный рейс №67/68 "Киев – Варшава-Всходня", на который сложно купить билеты, поскольку у него всего несколько вагонов, которые могут ездить по польским путям.

Во избежание спекуляций "Укрзализныця" перевела продажу билетов на него только в онлайн-формат. В качестве альтернативы пассажиры могут ехать на поезде №23/24 "Киев – Хелм" с удобной пересадкой в Варшаву.

В пограничный Перемышль курсируют поезда из Киева, Львова, Одессы, Днепра и Запорожья. Еще один поезд курсирует из Харькова в Хелм по четным числам.

Узнать расписание международных поездов в Польшу и другие страны можно на специальном сайте "Укрзализныци". Также там указаны удобные стыковки с местными железными дорогами и аэропортами.