ВОЙНА В Украине Во Франции озвучили критерии для передачи Украине F-16

2023-02-01 17:30

В Париже назвали критерии, которыми будут руководствоваться, принимая решение о предоставлении Киеву боевой авиации.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о трех критериях, которыми руководствуются в Париже, принимая решения о передачи Украине военной техники, и, в частности, истребителей. Об этом Лекорню сказал в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым во вторник, 31 января.

"Что касается самолетов. Президент Франции высказался вчера, наша доктрина очень ясная - у нас нет никаких табу. Министр (обороны Украины Алексей Резинков, - ред.) прибыл к нам с частью своего Генштаба для того, чтобы обсудить потребности, и, конечно, авиация является частью потребности страны", - заявил Лекорню.

По его словам, официальные визиты должностных лиц стран помогают обсудить те вопросы, которые нельзя решить во время телефонного разговора.

Лекорню выделил три категории, по которым Франция решает, предоставлять ли оружие Украине:

влияет ли поставка "критически негативно" на стратегическую возможность Франции защищаться;

будет ли предоставленная техника полезной на поле боя;

возможно ли техническое обслуживание оружия.

Он также подчеркнул, что Париж посылает технику "исключительно для самозащиты".

Ранее СМИ сообщили, что Резников отправился во Францию. Предполагалось, что он обсудит с французской стороной вопрос передачи истребителей F-16 для Украины.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности передать Украине истребители словами, что "в принципе, ничего не запрещено".