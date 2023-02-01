ВОЙНА В Украине Украинская авиация 9 раз ударила по скоплениям оккупантов - Генштаб

2023-02-01 16:00



Также Силами обороны был поражен пункт управления и склад боеприпасов врага.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения русских оккупантов.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Кроме того, ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления и склад боеприпасов врага.

Война в Украине: главные новости

Оккупанты сосредотачивают свое внимание на боях за Донбасс. Украинские власти предупреждают, что Россия готовится к максимальной эскалации войны против Украины. Это может произойти ближайшие недели.

По данным аналитиков, штурмы на Донецком направлении направленные на отвлечение украинских сил от подготовки к контрнаступлению. Однако противник, ударами по Угледара, желает отодвинуть ВСУ подальше от Крымского "коридора".

Тяжелые бои точатся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По информации террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, у российских оккупантов появились проблемы на Донецком направлении. Наступление в Марьинке прекратилось, а в Угледаре так и не произошло прорыва.