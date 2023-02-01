ВОЙНА В Украине Удастся ли оккупантам захватить Бахмут – прогноз ISW

2023-02-01 19:30

 

Американский институт изучения войны полагает, что ВСУ успеют выйти из города, когда будет угроза окружения.

Захват Бахмута российскими войсками не является неизбежным, но ВСУ могут отступить из города, чтобы избежать неоправданно высоких потерь. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Чрезвычайно маловероятно, что российским войскам удастся осуществить внезапное оцепление украинских войск в Бахмуте", – говорится в новой сводке ISW.

Институт ссылается на мнение командира одного из украинских подразделений, находящихся в Бахмуте. Он утверждает, что украинское военное командование осуществит контролируемый выход из Бахмута для сохранения жизней солдат, если угроза окружения города станет реальной.

Кроме того, ISW упоминает в этом контексте заявление спикера Восточной группировки войск Украины Сергея Череватого. По его словам, украинские силы по-прежнему способны эффективно снабжать свои подразделения в Бахмуте. Также он заверил, что у командования есть несколько планов действий для разных сценариев развития событий вокруг Бахмута.

Битва за Бахмут – последние новости

Россияне продолжают яростно атаковать позиции украинских сил в районе Бахмута с целью окружить гарнизон города. По данным украинского командования, пока оккупантам не удалось перерезать пути снабжения в город.

Сам Бахмут подвергается систематическим ударам артиллерии. Только за последние сутки погибли два человека – взрослый мужчина и 12-летний мальчик. Еще четыре человека получили ранения.

Также ранее стало известно, что на днях в боях за Бахмут погиб футболист Руслан Курдас, который выступал за хмельницкое "Динамо", запорожский "Металлург", ФК "Таврия-Симферополь", ПФК "Сумы" и днепровскую "Победу".

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