ВОЙНА В Украине Байден и Зеленский обсудят запрос Украины по поводу оружия

2023-02-01 21:30

 Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским запросы по вооружению.

Об этом сообщает France 24.

"Мы собираемся поговорить (с президентом Украины Владимиром Зеленским – ред.) о последних запросах Украины относительно оружия для обороны от агрессии россии", - заявил Байден журналистам, выступая на следующее утро после того, как он ответил категорическим "нет" на вопрос, выступает ли он за отправку истребителей F-16 в Украину.

Напомним, ранее Байден намекнул, что США не будут передавать Украине истребители F-16.

30 января Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть определенные условия.

В то же время лидер Франции Макрон допускает поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

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