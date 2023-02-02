ВОЙНА В Украине Разведка Великобритании назвала реальную причину вражеских обстрелов Херсона

2023-02-02 11:34

Орда русских террористов с востока от реки Днепр продолжает артиллерийский обстрел Херсона. Этот город остается наиболее часто обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса, сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что ранее местные власти сообщили о гибели еще трех мирных жителей в Херсоне, а также о повреждении двух пришвартованных к реке иностранных судов, что привело к разливу нефти.

"Точное обоснование расходования россией своих истощенных запасов боеприпасов здесь неясно. Однако командиры, вероятно, частично стремятся снизить боевой дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр", - заявили в британской разведке.