ВОЙНА В Украине "Ничего не исключайте": в Британии отреагировали на призыв Джонсона предоставить Украине истребители

2023-02-02 22:00

На Даунинг-стрите заявили, что Typhoon и F-35 Королевских ВВС являются "чрезвычайно сложным" оборудованием.

Министр обороны Великобритании Бен Воллес выразил мнение, что предоставление Украине истребителей на этом этапе "было бы неправильным подходом", но "четкое решение" еще не принято.

Заявление британского министра цитирует Sky News.

Министр обороны Великобритании ответил на призыв бывшего премьер-министра Бориса Джонсона к Соединенном Королевстве прислать истребители Украине – и, как пишет Sky News, Воллес, похоже, пока не желает принимать решение.

В то же время глава Минобороны Британии рассказал, что во время обсуждений вопроса военной помощи он усвоил две вещи: "никогда ничего не исключайте".

"Я участвовал в этом в течение достаточно длительного времени. И я научился двум вещам: никогда ничего не исключайте и никогда ничего не исключайте", — сказал Бен Воллес журналистам по этому поводу.

Как добавляет The Guardian, британский министр подчеркнул, что решение не поставлять истребители Украины "не жесткое".

"В этот момент я не думаю, что это верный подход", — добавил Воллес.

Также Sky News цитирует официального пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который заявил, что предоставлять Украине самолеты, стоящие на вооружении Королевских ВВС, "нецелесообразно". Речь идет о самолетах Eurofighter Typhoon и F-35.

На Даунинг-стрит их назвали "чрезвычайно сложной" техникой, требующей к тому же длительного обучения экипажей.

Правительство Британии уверяет, что будет и дальше "тесно сотрудничать с украинцами", чтобы "понять их потребности" и оказать поддержку.

"Премьер-министр (Риши Сунак) приветствует поддержку Украины всеми коллегами и доволен тем, что бывший премьер-министр (Борис Джонсон) продолжает свою непреклонную поддержку усилий Соединенного Королевства помочь Украине обеспечить продолжительный мир", — сказал официальный представитель Риши Сунака.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Украина может освободить все свои территории уже в 2023 году. Это произойдет только в том случае, если западные страны не будут медлить с поддержкой. В одном из своих последних интервью Джонсон призвал усилить поддержку Украины и "дать украинцам то, что им нужно, будь то танки или дальнобойная артиллерия".

В то же время Джонсон подверг критике страны Запада за нерешительность в вопросе поддержки вступления Украины в НАТО, что привело к "худшей войне в Европе за последние 80 лет".

Ранее действующий британский премьер Риши Сунак согласился отправить в Украину танковый эскадрон.