ВОЙНА В Украине Италия готовит новый пакет помощи Украине: в него может войти ПВО

2023-02-02 20:30

Новый пакет военной помощи Украине от Италии, вероятно, будет включать оружие для защиты от российских ракетных атак.

Об этом CNN заявил министр обороны Италии Гвидо Кросетто. Он сказал, что Италия привержена выполнению запросов Украины на поставку оружия для укрепления ее обороны, однако отказался сообщить какие-либо подробности.

По словам Кросетто, любое решение по поставкам средств противовоздушной обороны Украине будет приниматься совместно с Парижем. В пресс-службе министерства обороны Италии сообщают, что сейчас правительство работает над шестым пакетом военной поддержки Украины.

Помощь Украине от Италии

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации правительство Италии утвердила пять пакетов военной помощи Украине.

Недавно в итальнском Министерстве иностранных дел заявили, что готовы передавать украинской армии оборонительное вооружение, но не наступательное.

Ранее журналистам стало известно, что власти Италии и Франции закажут для Украины 700 ракет для ЗРК SAMP/T.

Летом глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что все попытки завершить войну дипломатическим путем провалились из-за российского президента Путина.