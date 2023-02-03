ВОЙНА В Украине Свет будет! В Украине заметно снизился дефицит в энергосистеме – сегодня он составляет порядка 20%

2023-02-03 11:34

В Украине несколько уменьшилось потребление электроэнергии, и снизился дефицит в энергосистеме, хотя он все еще остается существенным. Об этом сообщает Укрэнерго.

Указано, что сейчас генерирующих мощностей в системе достаточно, чтобы покрыть около 80% потребности потребителей. На одной из электростанций был выведен из ремонта и включен в работу блок. Также увеличилось производства электроэнергии гидроэлектростанциями.

Кроме того, на двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны был завершен ремонт трансформаторного оборудования, поврежденного ракетными атаками россиян осенью прошлого года. Идет подготовка к их включению в работу. Это позволит вывести блоки на электростанциях.

Сегодня были увеличены лимиты потребления электроэнергии для регионов. Их превышение не фиксируется.

"Сетевые ограничения – только в Одесской области", – отметили в Укрэнерго.

Напомним, 31 января в Украине без света оставались около 30% потребителей из-за почасовых и аварийных отключений. Самая сложная ситуация была в Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях.

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