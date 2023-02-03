ВОЙНА В Украине Змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди українським військовослужбовцям

2023-02-03 17:32

З лютого змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям — пресслужба Держприкордон служби

Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень, запроваджених постановою Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року.

№ 168. Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

Зміни стосуватимуться тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій.

Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

“Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються”, — відзначили у ДПСУ.

Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

У зв’язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

Водночас, щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, з 1 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, становив не менше ніж 20 100 гривень. А також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України — на рівні не менше ніж 17 000 гривень.