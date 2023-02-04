ВОЙНА В Украине Появился список пакета военной помощи от США

2023-02-04 12:00

 

Министерство обороны США сегодня объявило, что выделяет новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал список военной помощи США на $2.2 млрд.

Как сообщил Ермак, Украина получит:

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

минометные снаряды калибра 120 мм;

190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами;

181 машина с защитой от мин и засад MRAP;

250 Javelin;

2 тысячи противотанковых ракет;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывные боеприпасы;

снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое полевое оборудование.

"Победим болото вместе", - подвел черту под списком глава ОПУ.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине дальнобойные ракеты.

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