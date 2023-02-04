Министерство обороны США сегодня объявило, что выделяет новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал список военной помощи США на $2.2 млрд.
Как сообщил Ермак, Украина получит:
боеприпасы для HIMARS;
артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
минометные снаряды калибра 120 мм;
190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами;
181 машина с защитой от мин и засад MRAP;
250 Javelin;
2 тысячи противотанковых ракет;
противопехотные боеприпасы Claymore;
взрывные боеприпасы;
снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое полевое оборудование.
"Победим болото вместе", - подвел черту под списком глава ОПУ.
Ранее сообщалось, что США передадут Украине дальнобойные ракеты.