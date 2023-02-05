ВОЙНА В Украине На этой неделе роССияне бросили все силы на окружение Бахмута – Маляр

2023-02-05 17:00

 

Россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружение Бахмута, а также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и коротко финализировать, то:

На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

Но благодаря стойкости наших воинов успеха не достигли".

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