ВОЙНА В Украине В Украине могут повысить тарифы на коммуналку: какие услуги подорожают

2023-02-06 22:00

После завершения отопительного сезона правительство может пересмотреть тарифы на коммунальные услуги.

Об этом заявил Константин Ущаповский, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишет "На пенсии".

Он отметил, что повышение тарифов позволит увеличить зарплаты работникам критической инфраструктуры также профинансировать аварийные ремонтные работы.

В то же время украинцам пообещали, что в период военного положения тарифы повышать не будут, был принят соответствующий закон, но есть нюансы.

Какие услуги считаются коммунальными

Согласно законодательству Украины к коммунальным услугам относятся услуги:

- по поставке и распределению природного газа;

- по поставке и распределению электрической энергии;

- по поставке тепловой энергии и горячей воды;

- по централизованному водоснабжению и водоотведению;

- по обращению с бытовыми отходами.

В то же время закон№ 2479-IX, принятый летом 2022 года, ввел мораторий на повышение тарифов не на все услуга, а только на:

тепловую энергию (ее производство, транспортировку), на услуги по ее снабжению, а также на снабжение горячей водой;

услуги по распределению природного газа;

стоимость природного газа для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии для населения.

Тарифы на эти услуги заморожены на период военного положения и еще на полгода после его завершения.

Транспортировка газа

Тарифы на данные услуги, согласно законам Украины, рассчитываются на основе данных об объеме потребления за предыдущий газовый год. То есть, на 1 января берется потребление с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Это значит, что даже во время военного положения стоимость доставки и распределения газа может изменяться - если объем потребления будет больше, чем в предыдущие периоды, то и абонплата будет больше.

Кроме того, газораспределительные сети, которыми управляли частные компании, были доведены до плохого или даже аварийного состояния. Поэтому было принято решение вернуть сети государству, ведь иначе уже через 5–8 лет люди останутся без газоснабжения. Сейчас компания завершает слияние с первым облгазом, работающим в Кировоградской области. Начат также процесс слияния с "Днепрогазом" и "Харьковгазом". Отразится ли этот процесс на ценах для населения – пока неясно.

Вода, электроэнергия и вывоз мусора

Данные услуги в моратории на повышение тарифов не указаны, то есть повышение цен на водоснабжение, электроэнергию и вывоз мусора не будет нарушением законодательства.

НКРЭКУ планировала поднять тарифы для водоканалов в 2023 году дважды — с 1 января и с 1 июля этого года. С 1 января повышение отложили, но, вероятно, ненадолго. Рост тарифов, по предварительной информации, может составить от 10% до 30% — в зависимости от региона.

Задолго до войны обсуждалось и повышение тарифов на электроэнергию. До 31 марта 2023 года в Украине действуют такие тарифы:

1,44 грн./кВт-ч – при потреблении до 250 кВт,

1,68 грн./кВт-ч – при потреблении более 250 кВт в месяц.

После отопительного сезона тариф на электроэнергию могут пересмотреть в сторону увеличения, а могут оставить старый. Хотя для коммерческих потребителей тариф будет расти в три этапа (с 1 января, с 1 апреля и с 1 июля). И в итоге конечная цена для большинства предприятий составит 5-6 гривен за киловатт.

Тарифы на вывоз мусора стали повышаться еще в прошлом году (сначала в Киеве, потом в Одессе) и будут продолжать расти в других регионах. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, это связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Квартплата

Цены на услуги по управлению многоквартирным домом никто не контролирует. Решения по этому поводу принимаются совладельцами многоквартирных домов на общем собрании.

С 1 января 2023 года изменились правила содержания и уборки земельных участков, что должно отразиться на тарифе по управлению многоквартирным домом. Так, если придомовая территория многоквартирного дома не оформлена в собственность или пользование совладельцев, плату за ее содержание и уборку нельзя включать в услугу управления.