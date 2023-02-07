ВОЙНА В Украине Оккупационная армия может начать наступление с трех возможных направлений – новые данные разведки

2023-02-07 13:35

Оккупационная армия рашистов может начать наступление с трех возможных направлений. Об этом сообщается в материале "Под знаком совы", опубликованном на сайте Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины ГУР.

"Мы определили, что наступления войск рф могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожской. При этом в Херсонской области и во временно аннексированном Крыму войска рф будут вести оборону", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ГУР отметили, что россия планирует мобилизовать в армию еще от 300 до 500 тысяч человек для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года. Это вдобавок к ранее 300 тысячам мобилизованных минувшей осенью.

"Это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну", – пишут разведчики.

Указано, что новая волна мобилизации на россии продлится до двух месяцев, но реализация планов кремля находится в прямой зависимости как от оснащения резервистов, так и уровня, качества и темпов западной военной поддержки украинских защитников.

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