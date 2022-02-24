Украина В Офисе президента Украины заявили о начале второй волны наступления войск РФ

2022-02-24 13:05

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил на брифинге о начале второй волны воздушных ударов.

"Пошла вторая волна воздушных ударов России по Украине", - сказал Арестович.

По его мнению, "хуже, чем было утром, не будет".

Арестович также назвал четыре опасных направления, по которым могут двигаться российские оккупационные силы: "Крымский перешеек, зона ООС, Чернигов и Харьковское направление".

По его данным российские войска перешли перешеек с Крымским полуостровом и готовят наступление в двух направлениях - Мелитополь и Херсон.

"Они сейчас выстраиваются в походные колонны и готовятся к движению. Там есть наши войска, они будут оказывать сопротивление. Они занимают оборону, подробности, естественно, я не скажу", - рассказал Арестович.

Арестович также рассказал, что "под Харьковом сейчас идут бои, в 4-5 км от границы города с севера". Он отметил, что 18-летние "срочники" Национальной гвардии Украины, подбили 4 танка Вооруженных сил Российской Федерации.

"Они продвинулись на севере Черниговской области, ближе к административной границе Сумской области, продвижение небольшое – 20 -10 км. Они, скорее всего, готовятся, выстраивают боевые порядки и будут наступать далее. Но Киев надежно защищен, тем более с Черниговского направления. Я думаю, что там их будут ждать ожесточенные бои. Если остановили под Харьковом, то остановим и под Киевом", - сказал Арестович.

Арестович также рассказал, что "на белорусском направлении появились отдельные передовые отряды, 2-3 танка, 2-3 БМП, 50 военнослужащих, которые пробуют зайти на нашу территорию, но встречают отпор и отходят". Он отметил, что на этом направлении Вооруженные силы Украины мониторят ситуацию и развертывают рубеж обороны.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что в зоне ООС "все атаки отбиты, линия обороны не прорвана".