ВОЙНА В Украине Разведка Великобритании оценила перспективы нового наступления оккупантов, как крайне низкие

2023-02-10 19:31

Прогнозы погоды на предстоящую неделю предполагают повышение температуры почвы и таяние снега, что, вероятно, ухудшит условия передвижения по пересеченной местности на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечается, что условия передвижения по местности, вероятно, будут в наихудшем состоянии из-за сильной грязи в середине-конце марта.

В разведке Британии предполагают, что командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в такое время.

Напомним,  по данным Института изучения войны, российское наступление уже фактически началось в Луганской области.

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Що робити у разі відключення води, опалення чи електрики — корисні поради від ДСНС 2023-02-10 15:37