ВОЙНА В Украине Разведка Великобритании оценила перспективы нового наступления оккупантов, как крайне низкие

2023-02-10 19:31

Прогнозы погоды на предстоящую неделю предполагают повышение температуры почвы и таяние снега, что, вероятно, ухудшит условия передвижения по пересеченной местности на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечается, что условия передвижения по местности, вероятно, будут в наихудшем состоянии из-за сильной грязи в середине-конце марта.

В разведке Британии предполагают, что командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в такое время.

Напомним, по данным Института изучения войны, российское наступление уже фактически началось в Луганской области.