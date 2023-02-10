Разведка Великобритании оценила перспективы нового наступления оккупантов, как крайне низкие

Прогнозы погоды на предстоящую неделю предполагают повышение температуры почвы и таяние снега, что, вероятно, ухудшит условия передвижения по пересеченной местности на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Отмечается, что условия передвижения по местности, вероятно, будут в наихудшем состоянии из-за сильной грязи в середине-конце марта.
В разведке Британии предполагают, что командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в такое время.
Напомним, по данным Института изучения войны, российское наступление уже фактически началось в Луганской области.