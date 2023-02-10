Мир Потерявшие из-за странного твита Маска 12 млрд долларов акционеры Tesla не смогли выиграть суд

2023-02-10 14:30

Суд в США отказал группе инвесторов в иске к генеральному директору Tesla Илону Маску о нарушении им законодательства о ценных бумагах. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Бизнесмена обвиняли в том, что он ввел в заблуждение акционеров своими твитами в августе 2018 года, и они потеряли из-за них миллиарды долларов.

Как известно, Маск тогда написал, что собирается выкупить акции автопроизводителя по цене 420 долларов, и что "финансирование обеспечено".

Истцы утверждали, что глава Tesla солгал, когда написал о "подтверждении поддержки инвесторов". Цена акций выросла после твитов, но снова упала через несколько дней, когда стало ясно, что сделка не состоится.

По словам экономиста, нанятого акционерами, потери инвесторов оцениваются в 12 миллиардов долларов после того, как многие приняли решения о покупке и продаже своих акций на основе постов главы компании.

Присяжные единогласно признали претензии группы истцов необоснованными. В частности, жюри отвечало на вопрос о том, была ли раскрытая Маском информация о возможной сделке существенной с точки зрения принятия решений инвесторами, а также причинило ли искажение этой информации им убытки.

Подчеркивается, что коллективные иски инвесторов в США чрезвычайно редко доходят до суда, однако Маск отказался от мирового соглашения и смог одержать верх в суде.

Бизнесмен заявил суду, что его сообщение по поводу выкупа акций было "абсолютно правдивым". По его словам, он был уверен, что заручился финансированием сделки как от саудовского инвестфонда, так и за счет своей доли в SpaceX.

Также Маск подчеркнул, что размер сообщений в Twitter (240 знаков) "не позволяет дать исчерпывающую информацию".

Его адвокат указал, что решение опубликовать сообщение, касающееся финансирования выкупа акций Tesla, было принято "за долю секунды" и в спешке бизнесмен "использовал не те формулировки".