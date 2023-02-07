ВОЙНА В Украине москва через посредников начинает "умолять" о переговорах – Данилов

2023-02-07 16:30

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия начинает "умолять" о переговорах с помощью посредников, однако Украина выдвинула в ответ 4 простых требования.

Источник: Данилов в интервью "Радио НВ"

Прямая речь: "Путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет. Более того, они пробуют сейчас понять, что достичь тех (целей), которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких возможностей. Поэтому на сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков.

Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве - "давайте будем договариваться, чтобы как-то решить этот вопрос".

Детали: По словам секретаря СНБО, Украина выдвигает России довольно простые 4 требования:

Освободить все украинские территории, которые сейчас являются временно оккупированными;

Ответственность через трибунал тех людей, которые затеяли войну, которые убивают детей, пожилых людей, женщин, которые к военному делу не имеют никакого отношения;

Гарантии безопасности Украины;

Ответственность.

Данилов отметил, что идти на условия террористов - это абсолютно недопустимая вещь.

Прямая речь: "Этот абсурд, который сегодня происходит, должен рано или поздно закончиться. На этом надо ставить точку. Когда у нас некоторые считают, что нас надо поставить в какие-то рамки, чтобы мы с Путиным о чем-то говорили, - конечно, да, но сначала Путин должен выполнить те условия, которые есть у нашей страны. По-другому оно не работает".

Предыстория:

- Президент Украины Владимир Зеленский представил свою инициативу из 10 пунктов по завершению войны на саммите G20 на Бали.

- Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира. Американский лидер поддержал идею провести саммит мира.

- 24 февраля 2023 года или близко к этой дате команда президента Украины Владимира Зеленского планирует представить мирный план официально.

- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика. По его словам, чем дольше Кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем катастрофичнее ситуация для Кремля и жестче позиция Украины.