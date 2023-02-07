Мир Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 4800 человек

2023-02-07 18:30

 

Согласно последним подсчетам, количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 4800 человек.

Детали

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), в Турции количество людей, погибших в результате землетрясений, возросло до 3381 человека.

Представитель AFAD Орхан Татар сообщил, что еще 20 426 человек получили ранения. По его словам, зафиксировано уже 285 афтершоков, обрушились 5 775 зданий.

Согласно новым подсчетам, которые приводит BBC News, общее число погибших в Турции и соседней Сирии достигло 4890 человек.

Это число, вероятно, будет продолжать расти.

Дополнение

6 февраля на юге Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни тысяч людей и спровоцировало серьезные разрушения. После этого мощные землетрясения повторялись. Были также афтершоки.

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