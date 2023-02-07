ВОЙНА В Украине роССия спешит организовать новое наступление, чтобы успеть до прибытия западной военной помощи в Украину, - ISW

2023-02-07 19:00

Военное командование РФ спешит с новым масштабным наступлением, чтобы осуществить его до того, как Украина получит западную тяжелую технику.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что некоторые российские националисты продолжают выражать скептицизм относительно способности России начать успешное наступление в конце февраля.

Военный пропагандист, связанный с ЧВК "Вагнера" отметил, что начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов (который сейчас командует российскими войсками в Украине) имеет ограниченный временной промежуток, чтобы начать широкомасштабную наступательную операцию в Украине, прежде чем ее абсолютно невозможно выполнить , добавили в Институте изучения войны

ISW также цитирует российского террориста Игоря Гиркина, который считает, что решительное российское наступление не будет успешным, пока Россия не мобилизует больше рабочей силы, промышленности и экономики.

"Оба наблюдения подчеркивают, что российское военное командование, похоже, спешит начать решающее наступление, вероятно, накануне прибытия западной военной помощи и сезона весенней распутицы в Украину примерно в апреле, который помешал российским механизированным маневрам весной 2022 года", - отметили в ISW.