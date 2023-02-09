ВОЙНА В Украине В НАТО заявили про підготовку рф до нового наступу та закликали пришвидшити допомогу Україні

2023-02-09 08:26

НАТО бачить підготовку росії до нового наступу, путін не змінив мети, - повідомив генсек Альянсу Йенс Столтенберг під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

"Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000 осіб, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси", - каже Столтенберг.

Генсек також зазначив, що рф нарощує свій арсенал і завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея.