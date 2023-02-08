Мир Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 7800 человек

2023-02-08 18:00

По последним данным, количество жертв в результате землетрясения, произошедшего в понедельник в Турции и Сирии, превысило 7800 человек.

Источник: The Guardian

Детали: Издание отмечает, что в Турции подтверждена гибель 5894 человек, а в Сирии погибло 1932 человека, то есть всего 7 826 человек.

The Guardian пишет, что существуют опасения, что количество жертв будет постоянно расти, поскольку, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, погибших может быть до 20 000.

Напомним: Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки турецкого города Ислахие, сделанные 4 октября 2022 года и после землетрясения 7 февраля 2023 года.

Что предшествовало: Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обед толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии.

По состоянию на утро 7 февраля количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии превысило 5 тысяч человек.

Страны ЕС направили на помощь Турции более тысячи спасателей, Украина отправляет команду из 87 спасателей.