ВОЙНА В Украине США передали Украине мобильную газотурбинную электростанцию, которая обеспечит светом минимум 100 тысяч домов

2023-02-08 19:30

В ходе визита в Киев заместитель администратора Изобель Коулман сообщила, что Агентство США по международному развитию (USAID) передало правительству Украины мобильную газотурбинную электростанцию, приобретенную у General Electric (GE).

Мобильная электростанция была изготовлена в Соединенных Штатах компанией GE Gas Power и имеет общую выходную мощность около 28 МВт, чего достаточно, чтобы обеспечить эквивалентной электроэнергией не менее 100 тысяч домов.

Об этом сообщает USAID

Это поможет Украине увеличить поставки электроэнергии в дома, больницы, школы, поставщики критической инфраструктуры и другие учреждения. Мобильная электростанция может работать в разных городах или регионах в зависимости от потребности, укрепляя энергетическую безопасность Украины на фоне продолжающихся ударов Российской Федерации по критической инфраструктуре.

«После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, особенно с октября 2022 года, Российская Федерация намеренно нацелилась на критически важную гражданскую инфраструктуру отопления, электроэнергии и газа, пытаясь стать оружием зимой. Украина продемонстрировала чрезвычайную стойкость после этих нападений, когда работники коммунальных служб регулярно рискуют своей жизнью, чтобы устранить ущерб, часто в течение нескольких часов после авиаударов», — говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны Путина против Украины USAID напрямую закупает оборудование для Украины у американских компаний и привлекает частный сектор в партнерство для удовлетворения неотложных потребностей Украины во время войны.

Эта мобильная электростанция является последним примером помощи USAID в энергетическом секторе Украины с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. USAID уже доставил более 1700 генераторов в 22 области Украины, еще много в пути. Эти генераторы снабжают электроэнергией и отоплением школы, больницы, центры размещения внутренне перемещенных лиц, компании централизованного теплоснабжения и системы водоснабжения, если и когда электроэнергия будет отключена в результате жестоких нападений Российской Федерации на критическую гражданскую инфраструктуру.

Также USAID инвестировал 55 миллионов долларов в инфраструктуру теплоснабжения Украины, чтобы помочь украинским пережить зиму. Эту поддержку получат до семи миллионов украинцев, включая ремонт и техническое обслуживание труб и другого оборудования, необходимого для отопления домов, больниц, школ и предприятий по всей Украине.