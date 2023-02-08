ВОЙНА В Украине Резников и глава Минобороны Германии обсудили ускорение изготовления систем ПВО для Украины

2023-02-08 22:00

Министр обороны Алексей Резников обсудил со своим немецким коллегой Борисом Писториусом варианты ускорения изготовления боеприпасов для Украины, в частности – систем противовоздушной обороны. Об этом министры заявили на совместной пресс-конференции.

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“Мы провели плодотворную беседу. Это уже наша вторая встреча после встречи в формате “Рамштайн”. Вскоре будет еще одна в таком же формате, но в Брюсселе. Будет много позитивных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее, и после победы”, – заявил Резников.

Детали

Со своей стороны Борис Писториус сообщил, что вместе с Резниковым обсудил варианты ускорения изготовления боеприпасов для Украины, в частности – систем противовоздушной обороны.

“Я на своей должности около 2 недель. Хочу выразить солидарность Украине. С восхищением и уважением я отношусь к вашим людям и украинским солдатам. Украинский солдат решителен. Не должно быть сомнений, что мы и в будущем будем стоять на стороне Украины”, – отметил Борис Писториус.

Дополнение

Сегодня в Киев прибыла модель уменьшенного боевого танка Leopard-2. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что танков будет прибывать в Украину еще больше.