ВОЙНА В Украине Резников и глава Минобороны Германии обсудили ускорение изготовления систем ПВО для Украины

2023-02-08 22:00

 

Министр обороны Алексей Резников обсудил со своим немецким коллегой Борисом Писториусом варианты ускорения изготовления боеприпасов для Украины, в частности – систем противовоздушной обороны. Об этом министры заявили на совместной пресс-конференции.

Цитата

“Мы провели плодотворную беседу. Это уже наша вторая встреча после встречи в формате “Рамштайн”. Вскоре будет еще одна в таком же формате, но в Брюсселе. Будет много позитивных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее, и после победы”, – заявил Резников.

Детали

Со своей стороны Борис Писториус сообщил, что вместе с Резниковым обсудил варианты ускорения изготовления боеприпасов для Украины, в частности – систем противовоздушной обороны.

“Я на своей должности около 2 недель. Хочу выразить солидарность Украине. С восхищением и уважением я отношусь к вашим людям и украинским солдатам. Украинский солдат решителен. Не должно быть сомнений, что мы и в будущем будем стоять на стороне Украины”, – отметил Борис Писториус.

Дополнение

Сегодня в Киев прибыла модель уменьшенного боевого танка Leopard-2. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что танков будет прибывать в Украину еще больше.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Испании погрузили на судно бронетранспортеры M113 для Украины - СМИ

2023-02-08 21:00

Кулеба и Блинкен обсудили новую военную помощь для Украины

2023-02-08 20:00

Польша настаивает на принятии решения по истребителям для Украины уже через две недели

2023-02-06 19:00

Резникова переведут в другое министерство, Минобороны возглавит Буданов - Арахамия

2023-02-06 18:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Резников и глава Минобороны Германии обсудили ускорение изготовления систем ПВО для Украины

2023-02-08 22:00

Британская разведка сообщила о ситуации в дельте Днепра и на Кинбурнской косе

2023-02-08 21:30

В Испании погрузили на судно бронетранспортеры M113 для Украины - СМИ

2023-02-08 21:00

США передали Украине мобильную газотурбинную электростанцию, которая обеспечит светом минимум 100 тысяч домов

2023-02-08 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Резников и глава Минобороны Германии обсудили ускорение изготовления систем ПВО для Украины 2023-02-08 22:00
Британская разведка сообщила о ситуации в дельте Днепра и на Кинбурнской косе 2023-02-08 21:30
В Испании погрузили на судно бронетранспортеры M113 для Украины - СМИ 2023-02-08 21:00
США передали Украине мобильную газотурбинную электростанцию, которая обеспечит светом минимум 100 тысяч домов 2023-02-08 19:30