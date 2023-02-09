ВОЙНА В Украине За сутки наша Армия отбила 19 атак оккупантов в трех областях Украины

2023-02-09 11:34

Войска рашистов, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжают вести наступление на пяти направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Об этом 9 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке.

Отмечается, что враг сосредоточил основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 19 населенных пунктов: Стельмаховка, Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка, Пречистовка на Донетчине; Новоандреевка в Запорожской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Есть погибшие и раненые, а также повреждено большое количество жилых домов.

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях армия орков активно обстреливала мирные города и села из разных видов оружия.

"В населенном пункте Кохан Васильевского района Запорожской области, российские оккупационные войска массово занимаются мародерством", - подчеркнули в Генштабе.

Всего в течение суток российская армия нанесла три ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли трое гражданских еще трое находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.

Высокой остается угроза дальнейших российских ударов по всей территории Украины.

Украинская авиация за сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, три района сосредоточения живой силы, три позиции зенитно-ракетных комплексов, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.