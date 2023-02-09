ВОЙНА В Украине "Потерял Украину": Байден заявил о проигрыше путина в войне

2023-02-09 21:00

 

Президент США заверил, что помощь украинцам будет продолжаться.

Президент России Владимир Путин "уже потерял Украину" и не сможет одержать победу в войне.

Об этом заявил в эфире телепрограммы PBS NewsHour президент США Джо Байден.

Американский лидер отметил неограниченную помощь США для украинского правительства.

"Путин никак не сможет победить, он уже потерял Украину", – подчеркнул Байден.

"Президент РФ думал, что после вторжения его будут приветствовать в Украине все русскоязычные и скажут: "Входи". Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, будет бояться и ничего не сделает", — прокомментировал он.

Джо Байден заявил о продолжении координации действий НАТО по поддержке Украины, несмотря на военные амбиции Путина.

Ранее Байден заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССия потеряла в войне до половины своего танкового парка – СNN

2023-02-09 19:00

Украинские военные за сутки "демилитаризовали" еще почти тысячу оккупантов

2023-02-09 14:29

За сутки наша Армия отбила 19 атак оккупантов в трех областях Украины

2023-02-09 11:34

Более 1000 уничтоженных оккупантов, 14 танков и 28 ББМ: Генштаб назвал новые потери рф

2023-02-07 17:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Потерял Украину": Байден заявил о проигрыше путина в войне

2023-02-09 21:00

роССияне уже начали большое наступление в Луганской области, но без заметных успехов – ISW

2023-02-09 19:30

роССия потеряла в войне до половины своего танкового парка – СNN

2023-02-09 19:00

Отключения света продолжаются по всей Украине кроме трех областей - Укрэнерго

2023-02-09 18:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Потерял Украину": Байден заявил о проигрыше путина в войне 2023-02-09 21:00
роССияне уже начали большое наступление в Луганской области, но без заметных успехов – ISW 2023-02-09 19:30
роССия потеряла в войне до половины своего танкового парка – СNN 2023-02-09 19:00
Отключения света продолжаются по всей Украине кроме трех областей - Укрэнерго 2023-02-09 18:00