"Потерял Украину": Байден заявил о проигрыше путина в войне

Президент США заверил, что помощь украинцам будет продолжаться.
Президент России Владимир Путин "уже потерял Украину" и не сможет одержать победу в войне.
Об этом заявил в эфире телепрограммы PBS NewsHour президент США Джо Байден.
Американский лидер отметил неограниченную помощь США для украинского правительства.
"Путин никак не сможет победить, он уже потерял Украину", – подчеркнул Байден.
"Президент РФ думал, что после вторжения его будут приветствовать в Украине все русскоязычные и скажут: "Входи". Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, будет бояться и ничего не сделает", — прокомментировал он.
Джо Байден заявил о продолжении координации действий НАТО по поддержке Украины, несмотря на военные амбиции Путина.
Ранее Байден заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.