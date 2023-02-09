ВОЙНА В Украине Подоляк назвал сроки принятия решения по истребителям для Украины

2023-02-09 22:00

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что вопрос принятия решения о передаче Украине боевых самолетов – истребителей, штурмовой авиации и ударных вертолетов – решится в течение недели.

Об это он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона UA Разом.

Так, по словам Подоляка, переговоры уже ведутся.

"Сегодня остался единственный элемент для того, чтобы дозакрыть небо - это истребители, а также штурмовая авиация и ударные вертолеты. Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Срок - недели", - сказал чиновник.

При этом Подоляк подчеркнул, что Украина после того как Штаты одобрили дальнобойные GLSDB с боевым радиусом 150 км, сможет рассчитывать и на ракеты с дальностью 200-300 км.

"Уже после того, как США передают нам ракеты повышенной дальности 150км, я думаю, что и другие модификации ракет на 200-300 км мы также будем по умолчанию получать", - добавил советник руководителя ОП.

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