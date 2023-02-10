ВОЙНА В Украине Враг в 14 раз нанес массированный террористический ракетный удар по энергосистеме Украины

2023-02-10 11:34

Рашисты в 14 раз нанесли массированный террористический ракетный удар по энергосистеме Украины. Есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры, сообщает Укрэнерго в пятницу, 10 февраля.

Указано, что повреждения зафиксированы в восточном, западном и южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы Укрэнерго принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.

"Атака продолжается, оставайтесь в укрытиях, берегите себя", – добавили в компании.

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.