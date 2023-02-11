ВОЙНА В Украине Зеленский прокомментировал случаи уклонения от мобилизации

2023-02-11 13:00

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не может, как Россия, "загонять людей палками" на войну.

Об этом он заявил на совместной с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции в рамках саммита с участием глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза.

В частности, у президента спросили, когда вся страна и общество перейдут в "военное положение", учитывая, что некоторые мужчины призывного возраста пытаются уклониться от службы в армии, а развлекательные заведения активно продолжают работать.

"Мне кажется, что не надо все смешивать. Очень сложно воевать так долго. И здесь большая благодарность воинам, и не только тем воинам, которые находятся на линии фронта, но прежде всего им, они отдают свои жизни. Но и всем тем, кто воюет внутри государства – на своих рабочих местах, потому что нужно поддерживать армию и рабочие места. Люди должны работать и платить налоги", - сказал Зеленский.

При этом он сказал, что есть люди, которые устают жить таким образом и случаются психологические срывы. "Есть люди, нуждающиеся в реабилитации. Есть те, кто потерял своих близких и родных. Им очень сложно. Есть кто-то, кто хочет забыть о том, что горе в семье. Просто по-человечески, я думаю, что мы должны понимать , что люди разные, и это составляющая жизни. И мы не можем ко всем относиться совершенно одинаково", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что люди должны осознавать, что, к сожалению, война продолжается, а крепость на поле боя зависит от единства.

"К сожалению, есть те, кто отдыхают. И есть такие люди. Слава богу, что это не миллионы людей. К сожалению, такие вызовы были исторически на протяжении всех войн. И мы не исключение. И поэтому, информационная политика, прежде всего... Президент должен показывать, как себя надо вести. Журналисты должны показывать, где там кто-то... отдыхают, и немножко напрягать такое направление", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что речь идет о вопросах достоинства и других вызовах. "Но не забывайте – все мы люди. Кстати, все эти люди смогли остановить Россию. И здесь самый важный этап – надо победить. И одними словами, что у нас военное положение, мы не можем с вами, к сожалению, сосредоточить внимание всех, но мы должны давать эту информацию, стучать в каждую дверь", - сказал Зеленский.

Также президент заявил, что Украина демократическое развивающееся государство.

"Мы не можем показывать пример, как Россия, "загонять кого-то палками" на войну. Мы не такое государство. Потому что это парадокс. Мы сражаемся за европейские ценности и хотим быть членом Европейского Союза", - заявил президент.