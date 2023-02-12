ВОЙНА В Украине Провалы на фронте ослабили веру рф в способность начать новое масштабное наступление - ISW

2023-02-12 09:00

 

Россия готовится усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако у нее нет ресурсов, нужных для начала такой широкомасштабной наступательной операции.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские милблогеры выглядят деморализованными перспективами Кремля осуществить крупное наступление. Они обвиняют чиновников администрации Путина в создании недостижимых ожиданий.

"Информация про тактические неудачи оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны начать решительную наступательную операцию", - добавляют эксперты в отчете.

Так, один из приближенных к Кремлю милблогеров утверждал, что россиянам не удалось быстро продвинуться в первые дни под Угледаром. Кроме того, оккупанты потеряли инициативу из-за быстрой переброски украинскими силами резервов в этот район.

"Милблогер отреагировал на вирусные кадры, на которых ВСУ уничтожают беспорядочную колонну российских механизированных войск в районе Угледара, предположив, что наступление там завершился", - пояснили аналитики.

В Институте изучения войны считают, что милблогеры использовали кадры, чтобы раскритиковать российское военное командование за повторение тех самых провалов, которые преследовали армию РФ в течение войны против Украины.

Война в Украине: потери РФ

По состоянию на утро 11 февраля, общие боевые потери оккупационных войск РФ с начала полномасштабного вторжения составили около 136,8 человек. Также агрессор потерял также враг потерял 3 тыс. 267 танков (9 за сутки), 6 тыс. 474 боевых бронированных машин (3 за сутки), 2 тыс. 279 артиллерийских систем (19 за сутки), 463 реактивных систем залпового огня;

По данным нидерландского OSINT-проекта Oryx, только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли минимум 103 единицы военной техники. Среди потерь 36 боевых танков.

По данным британской разведки, в последние недели российские оккупанты понесли особо тяжелые потери в районе Бахмута и Угледара. При этом успех у них был незначительным.

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