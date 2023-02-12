ВОЙНА В Украине Под Угледаром и Авдеевкой за три дня рф потеряла 103 единицы техники - Oryx

2023-02-12 14:00

Аналитики Oryx рассказали сколько техники потеряли россияне за 8-10 февраля во время штурма Угледара и Авдеевки.

В ходе неудачных штурмов Угледара и Авдеевки оккупанты лишились 103 единицы техники за три дня (8-10 февраля), из них 36 танков. Об этом сообщил нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx.

Согласно их нформации, Украина за этот же период потеряла 20 единиц техники, из них 2 танка.

Таким образом, соотношение потерь к вечеру 10 февраля составило около 5:1. Общее соотношение потерь техники Россией и Украиной, по данным Oryx - 9189 и 2941, или 3,12 к 1.

Напомним, российское наступление возле Угледара потерпело неудачу. Разгром российских войск под городом подтвердил и российский военный преступник, бывший "министр обороны "ДНР"" Игорь Гиркин (Стрелков).